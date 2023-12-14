Любовь с точностью до градуса. Скандинавский бренд представил новую линейку индукционных варочных панелей

Фото: ООО «Горенье БТ» Поделиться Поделиться





Скандинавский бренд кухонной техники ASKO не перестает удивлять, внедряя в запатентованные им разработки и технологии достижения всего человечества. На очереди — новые индукционные варочные поверхности. Система кухонной техники и аксессуаров Celsius Cooking воплощает любовь ко вкусным блюдам и вдохновляет на кулинарное творчество на совершенно новом уровне. Об особенностях новинки — в материале.

Автор: ООО «Горенье БТ»

Совершенствование вкуса градус за градусом Имя Андерса Цельсия звучит каждый день. Перевернутой версией его шкалы человечество пользуется по сей день. Градусы Цельсия — это предельно точные единицы измерения температуры, которые легли в основу современной кухонной техники Celsius°Cooking™ от ASKO.

Фото: ООО «Горенье БТ» Поделиться Поделиться





— Больше не придется все время проверять температуру приготовления, ведь система обеспечивает точный контроль, — говорит руководитель разработки кухонной техники Винсент Хофсте. — Celsius°Cooking™ — это прекрасный помощник, с которым получаются невероятно вкусные блюда.



Фото: ООО «Горенье БТ» Поделиться Поделиться





В комплект Celsius°Cooking™ входит варочная панель, сковорода, сотейник и термозонд, которые связываются друг с другом по Bluetooth. Техника премиум-класса идеально вписывается в интерьер любой кухни благодаря лаконичному скандинавскому дизайну. Обладатель системы Celsius Cooking получает и коллекцию пошаговых рецептов.

Фото: ООО «Горенье БТ» Поделиться Поделиться





— Мы разработали отдельный сайт Celsius°Cooking™, где выкладываем вдохновляющие поэтапные рецепты в виде коротких роликов, — говорят в ASKO. — Они созданы специально для приготовления пищи с точным соблюдением температурного режима. К примеру, лосось и гребешки следуюет готовить при 51–55°C, а полная прожарка говядины достигается при 70+°C. Такие рецепты — отличный способ испытать все возможности системы Celsius°Cooking™.

Минимум аксессуаров — максимум возможностей Функционал и дизайн каждого аксессуара Celsius°Cooking™ продуманы до мелочей. Сковорода идеально подходит для обжарки белковых продуктов или любых других ингредиентов с минимальным количеством масла, а также для приготовления соусов. В сотейнике удобно готовить большие порции, томить блюда на медленном огне, тушить или жарить мясо и овощи.

Фото: ООО «Горенье БТ» Поделиться Поделиться





Встроенные термодатчики контролируют температуру как на поверхности посуды, так и внутри продуктов, следя за тем, чтобы ничего не подгорело или не осталось сырым. Термозонд даст точную цифру в любой момент готовки.



Фото: ООО «Горенье БТ» Поделиться Поделиться





Сковорода, сотейник и термозонд передают данные о текущей температуре на варочную панель, которая отражает этот показатель на дисплее и самостоятельно адаптирует нагрев под заданную пользователем мощность.

— Контроль температуры необходим не только для раскрытия всей палитры вкуса, — продолжают в ASKO. — Пережаренное или недостаточно термически обработанное блюдо теряет витамины и даже может повредить здоровью. А если продукты подгорят, то в воздух попадают потенциально опасные частицы. Функционально, интеллектуально и просто в обслуживании Система оснащена несколькими полезными функциями. К примеру, Auto Bridge™ позволяет увеличить зону нагрева, чтобы на ней можно было разместить большие кастрюли и сковороды. Кстати, посуда подойдет любая, совместимая с индукционными варочными панелями.

Автоматические программы для приготовления пищи можно выбрать в меню PLUS. Три из них адаптированы под приготовление в посуде Celsius°Cooking™: «разогрев и жарка», «кипячение» и «медленное приготовление и су-вид». Можно выбрать один из 12 уровней мощности или режим Boost для быстрого кипячения воды.

Фото: ООО «Горенье БТ» Поделиться Поделиться





Особенно впечатляет интегрированная вытяжка. Она автоматически поднимается при включении и поглощает все испарения и запахи. Такое эффективное решение экономит кухонное пространство. Вытяжка работает на двух мощных и невероятно тихих моторах, в ней предусмотрены пять скоростей и функция очистки воздуха. Варочная панель сообщает, когда пора очистить фильтры. Кстати, сделать это легко в посудомоечной машине, а потом без труда собрать и установить обратно.

Весь модельный ряд доступен на сайте ASKO ООО «Горенье БТ» , ИНН: 7704722037