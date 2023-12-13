Стало известно, когда пустят первые «Лыжные стрелы» из Петербурга

Первые «Лыжные стрелы» отравятся с Финляндского и Московского вокзалов в следующие выходные — 23 и 24 декабря. Об этом в среду, 13 декабря, рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

На электричках можно будет отправиться уже в привычные для петербуржцев поселки — Орехово, Токсово и Шапки.



«Это лыжные трассы протяженностью от 3 до 15 км, пешие прогулки по снежному лесу и, конечно же, атмосфера!» — говорится в публикации Пиотровского.



Вице-губернатор советует следить за стартом выдачи билетов в группе «Лыжных стрел» во «ВКонтакте».