«Родился» в Москве, работал в Ставрополе, увековечен в Петербурге. Автобус ЗИЛ-155Г признали памятником

Впервые в истории статус памятника науки и техники присвоен автобусу. Ценным экспонатом стал ЗИЛ-155Г из коллекции «Пассажиравтотранса». Как рассказали 13 декабря в пресс-службе предприятия, решение было вынесено экспертным советом Политехнического музея в Москве.



«Многие технические решения, использовавшиеся при производстве ЗИЛ-155Г, успешно применялись впоследствии. Особого внимания заслуживает клепанный из алюминия при помощи дюралевых ударных заклепок кузов — технология была заимствована из авиационной промышленности», — отметили хозяева экспоната.

