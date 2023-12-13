«Родился» в Москве, работал в Ставрополе, увековечен в Петербурге. Автобус ЗИЛ-155Г признали памятником

Впервые в истории статус памятника науки и техники присвоен автобусу. Ценным экспонатом стал ЗИЛ-155Г из коллекции «Пассажиравтотранса». Как рассказали 13 декабря в пресс-службе предприятия, решение было вынесено экспертным советом Политехнического музея в Москве.
«Многие технические решения, использовавшиеся при производстве ЗИЛ-155Г, успешно применялись впоследствии. Особого внимания заслуживает клепанный из алюминия при помощи дюралевых ударных заклепок кузов — технология была заимствована из авиационной промышленности», — отметили хозяева экспоната.
Автобус, который ныне находится в коллекции «Пассажиравтотранса», работал в Ставрополе и Светлограде. Его использовали в качестве звукоусилительной станции на массовых мероприятиях и в качестве служебного транспорта. В 1990 году первый водитель этого ЗИЛа, Юрий Мальцев, спас автобус от уничтожения и перевез его на свой участок в Ставрополе. Мужчина тщательно следил за машиной и поддерживал ее в рабочем состоянии на протяжении 27 лет. В 2017 году экспонат передали в Петербургскому ПАТу, где его реставрировали с 2019-го по 2023 год.
«В настоящий момент аналогов по уровню качества реставрации клепанного автобуса и доли сохраненных подлинных элементов в России нет», — уверяют в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».