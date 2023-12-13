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    «Грязь, которую сливают». Экс-депутат Госдумы отреагировал на слухи об отношениях его дочери с Томом Крузом

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    Экс-депутат Госдумы Ринат Хайров опроверг сообщения о том, что его дочь состоит в отношениях с актером Томом Крузом. Об этом он заявил РИА Новости в среду, 13 декабря.

    О возможной связи 61-летнего Тома Круза и 36-летней дочери экс-депутата Эльсины писал британский таблоид Daily Mail. Они якобы приехали вместе на вечеринку в честь дня рождения первой вице-мисс Европы 2006 года Алены Авраменко в Лондоне, весь вечер танцевали, а затем уехали — якобы тоже вместе. В соцсетях Эльсины также появилась фотография с именинницей.

    Однако Хайров опроверг слухи об отношениях его дочери с голливудской звездой. «Я читал. Это чушь полная… Грязь оплачиваемая, которую сливают», — заявил экс-депутат.

    Как сообщает NGS, Эльсина Хайрова — бывшая модель, гражданка Великобритании. Ранее она была замужем за российским бизнесменом Дмитрием Цветковым. Они подали на развод в 2021 году. По данным The Times, пара судилась за недвижимость на общую сумму в 42 миллиона фунтов стерлингов, в том числе за особняк в графстве Суррей с бассейном и спа, винным погребом, кинотеатром и подземной автостоянкой на 10 машин.

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