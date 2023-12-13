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    Экс-сотрудника администрации Василеостровского района отправили под домашний арест

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    Василеостровский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бывшего сотрудника администрации Василеостровского района Венера Якубова, обвиняемого в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города 13 декабря.

    По данным следствия, не позднее 22 июля 2020 года Якубов был назначен на должность старшего инспектора Отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации. Начальник отдела заведомо знал, что исполнять трудовые обязанности и появляться на рабочем месте новый сотрудник не собирался.

    С 22 июля 2020 года по 6 февраля 2023 года Якубову выплатили 1,474 млн рублей. Не менее 20 тыс. рублей из этих денег он перечислил должностному лицу из администрации района.

    Накануне, 12 декабря, Якубов был задержан, в тот же день ему было предъявлено обвинение. Адвокат и обвиняемый просили избрать запрет определенных действий.

    Сегодня суд назначил Якубову домашний арест. Он пробудет в родных стенах до 22 января 2024 года.

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