Экс-сотрудника администрации Василеостровского района отправили под домашний арест

По данным следствия, не позднее 22 июля 2020 года Якубов был назначен на должность старшего инспектора Отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации. Начальник отдела заведомо знал, что исполнять трудовые обязанности и появляться на рабочем месте новый сотрудник не собирался.

Василеостровский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бывшего сотрудника администрации Василеостровского района Венера Якубова, обвиняемого в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города 13 декабря.

С 22 июля 2020 года по 6 февраля 2023 года Якубову выплатили 1,474 млн рублей. Не менее 20 тыс. рублей из этих денег он перечислил должностному лицу из администрации района.

Накануне, 12 декабря, Якубов был задержан, в тот же день ему было предъявлено обвинение. Адвокат и обвиняемый просили избрать запрет определенных действий.