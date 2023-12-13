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    Сборной Китая по хоккею запретили участвовать на турнире в Петербурге

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    Сборная Китая не примет участие в Кубке Первого канала, который пройдет в Петербурге с 14 по 17 декабря, из-за позиции своего министерства спорта. Об этом заявил главный тренер команды «Россия 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг на пресс-конференции перед турниром.

    «Сборная Китая ссылается на министерство спорта. На запрет от министра спорта Китая. Это все, что они нам сказали», — отметил Ротенберг, подчеркнув, что ФХР не в курсе конкретных деталей запрета на игру с российской командой.

    Турнир Кубка Первого канала начнется 14 декабря в Санкт-Петербурге. О снятии китайской команды стало известно 29 ноября. Ее заменят «Звезды и ВХЛ».

    Ранее «Чемпионат.com» сообщал, что власти Китая не разрешили участие натурализованным игрокам клуба КХЛ «Куньлунь» в Кубке, а без них сборная рискует проигрывать с двузначным счетом. На Олимпийских играх в Пекине сборной Китая состояла из игроков, выступающих за клуб, базирующийся в Мытищах.

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