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    Продажи GloraX в 2023 году выросли в два раза, выручка достигла 17 млрд рублей

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    По итогам 2023 года GloraX увеличил объем продаж более чем в два раза. За год компания продала 69,5 тыс. кв. м, что на 117% больше показателей прошлого года.

    После вывода новых проектов портфель девелопера достиг почти 3 млн кв. м — это на 62% больше, чем в прошлом году. Общая стоимость портфеля проектов компании превысила 54 млрд руб. В Санкт-Петербурге в 2023 году количество заключенных сделок компании выросло на 70% относительно предыдущего года, а суммарная выручка от продаж превысила 17 млрд руб. Доля ипотечных сделок в структуре продаж компании составила 67%.

    В стадии строительства и проектирования у девелопера сейчас находится 723 тыс. кв. м, что вдвое больше, чем годом ранее.

    В уходящем году компания пополнила земельный банк участками в Москве, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Казани и Нижнем Новгороде. Как отметил Дмитрий Кашинский, операционный директор GloraX, в следующем году застройщик планирует выход на IPO.

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