Продажи GloraX в 2023 году выросли в два раза, выручка достигла 17 млрд рублей

По итогам 2023 года GloraX увеличил объем продаж более чем в два раза. За год компания продала 69,5 тыс. кв. м, что на 117% больше показателей прошлого года.



После вывода новых проектов портфель девелопера достиг почти 3 млн кв. м — это на 62% больше, чем в прошлом году. Общая стоимость портфеля проектов компании превысила 54 млрд руб. В Санкт-Петербурге в 2023 году количество заключенных сделок компании выросло на 70% относительно предыдущего года, а суммарная выручка от продаж превысила 17 млрд руб. Доля ипотечных сделок в структуре продаж компании составила 67%.