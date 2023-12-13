Было — стало — будет. Что Петербург привез в ВДНХ на транспортную неделю

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На петербургском стенде на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве открылась транспортная неделя. До 17 декабря включительно на ней будут рассказывать о прошлом, настоящем и будущем городского транспорта. Наш корреспондент взглянул на новинки петербургского метро, трамваев и автобусов глазами москвичей и гостей столицы.



Стенд Петербурга оказался одним из самых приметных среди других регионов страны благодаря разводным мостам — украшенные к Новому году мишурой, елочными игрушками и подсветкой в виде триколора, они поднимаются и опускаются каждый час, привлекая внимание посетителей форума. Мосты — не только достопримечательность, но и важная часть дорожной инфраструктуры города, но, конечно, рассказать во время транспортной недели посетителям ВДНХ хотелось о более свежих достижениях петербургского транспорта.



Макет центральной части города с главными архитектурными символами уже более насыщен транспортом: метро, трамваи, автобусы время от времени перемещаются по нему, повинуясь легкому нажатию кнопки.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербург показал все самое новое и лучшее, что произошло за последние 20 лет в петербургском транспорте: от ЗСД и КАД до последних моделей вагонов метро и трамваев. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков отметил, что речь идет об изменении модели транспортного обслуживания в целом.



— Это не только обновление подвижного состава, но и глобальное обновление инфраструктуры, в том числе ремонт, реконструкция, строительство новых станций метрополитена, реконструкция существующих трамвайных, троллейбусных, автобусных парков, — отметил Поляков.

Пока вице-губернатор осматривал стенд, он напомнил и о том, что в этом году в Петербурге начали строительство первого электробусного парка в Красногвардейском районе — его первую очередь собираются открыть уже в 2024 году. Кроме этого город продолжает строительство новых перехватывающих парковок, нашла свое отражение в городе и федеральная реформа такси.



Говоря о будущем транспорта, Поляков отметил, что оно в том числе и за детьми.

— Основной смысл выставки — вспомнить историю, которая была у нашей страны, и, конечно, показать завтрашний день. Дети должны увидеть идеи, они должны выработать свои — им придется все это воплощать, — сказал Кирилл Поляков в разговоре с журналистами.

Кстати, основными посетителями стенда оказались как раз дети — с родителями, бабушками и дедушками. Для них организовали различные активности: пока взрослые разгадывали викторину, конечно, на транспортную тему, подрастающее поколение успевало собирать пазлы и рассматривать большие модели городских автобусов. Проверить свои знания транспортной системы Петербурга можно будет до конца недели.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На специальных подставках с одной стороны друг рядом с другом стоят легендарный желтый Ikarus и новенький лазурный Volgabus. Все как положено в формате форума «Было / стало / будет». Здесь же на стенде представили новый метропоезд «Балтиец» и трамвай «Богатырь-М». Как заметил зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, такого нет «еще пока во многих городах».



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Мало того, что он весь социальный, так он еще весь и современный. Он ориентирован на маломобильных, он весь низкопольный, в нем есть и кондиционеры, и необходимая мультимедийная составляющая, чего раньше, безусловно, оставалось только пожелать, — сказал Дмитрий Ваньчков.



Петербургское метро показали в городе с помощью дополненной реальности. Если навести на специальный экран со схемой метрополитена камеру смартфона, то можно было увидеть не только фотографии и описание культурных объектов, расположенных рядом с выбранной станцией метро, но и объемную модель исторического здания прямо на карте.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Виртуально «прогуляться» можно было и пешком — по дисплеям, расположенным под ногами, символизирующим реки и каналы города. Всем без исключения гостям, включая высокопоставленных, понравилось «осенью» разгонять ногами листья, а «зимой» там же трескается лед.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Говоря про автобусы, электробусы и другие виды общественного транспорта, не обошли в этот день и тему платных парковок. В первую очередь, представители Комитета по транспорту пообещали, что внимания к тем, кто паркуется не по правилам, будет только больше. Сейчас в городе, по словам зампредседателя комитета по транспорту Алексея Гончарова, работает подразделение из 25 человек, которое очищает скрытые госномера машин, чтобы они были читабельны.

— В городе будут установлены видеокамеры, фиксирующие нарушения. Сейчас их только три, но в следующем году они появятся на 23 адресах, — поделился планами Гончаров.

Платные парковки, как добавил Дмитрий Ваньчков, помогли уменьшить количество личных машин в центре, сократить пробки и ускорить общественный транспорт.

— Мы стоим в вечерней пробке на полчаса меньше. Появилось больше свободных парковочных мест, и стало меньше тех, кто встает вторым рядом. Улицы стали свободнее, транспорт поехал быстрее, — сказал Ваньчков.



В середине дня гостем стенда Санкт-Петербурга стал заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов. Вместе с Кириллом Поляковым они обошли стенды разных регионов России, а затем задержались на петербургском. Столичный гость рассказал, что у транспорта Москвы и Петербурга есть заметные пересечения.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— У нас масса интересных совместных проектов: это и единая платежная карта, объединяющая московскую «Тройку» и петербургский «Подорожник», — рассказал Максим Ликсутов, — в Петербурге работает московское мобильное приложение, позволяющее оплачивать платные парковки. Речные электрические суда, которые сейчас ходят по Москве-реке, сделаны в Ленинградской области — и для нас важно, что это российское производство. Из таких небольших проектов складывается единое пространство, которое должно быть максимально удобным для жителей обеих столиц.



Ликсутов надеется, что в скором времени получится сделать перемещение между двух столиц еще проще и поездок будет еще больше. Одни из шагов к этому — строительство новой высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом.

