На рынке земли Петербурга и области больше всего участков продается в Пушкинском районе





В 2023 году застройщики петербургской агломерации инвестировали 99 млрд рублей в покупку земли под жилое строительство. По прогнозам консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в 2024 году эта сумма составит около 90 млрд.



Как рассказала директор Консалтингового центра Ольга Трошева, в 2023 году диапазон цен в земельных сделках зависел от проекта и локации. Так, 1 кв. м улучшений (то есть будущего строительства на этой земле) в проектах редевелопмента в центре обходился в 50–70 тыс. рублей, в статусных локациях — в 40–60 тыс. рублей. В спальных локациях на новых участках стоимость достигала 25–40 тыс. за 1 кв. м улучшений, в проектах редевелопмента в этих же локациях — 30–50 тысяч рублей. Земля в пригородах в среднем обходилась в 15–17 тыс. за 1 кв. м улучшений.

