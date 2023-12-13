На рынке земли Петербурга и области больше всего участков продается в Пушкинском районе

В 2023 году застройщики петербургской агломерации инвестировали 99 млрд рублей в покупку земли под жилое строительство. По прогнозам консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в 2024 году эта сумма составит около 90 млрд.
Как рассказала директор Консалтингового центра Ольга Трошева, в 2023 году диапазон цен в земельных сделках зависел от проекта и локации. Так, 1 кв. м улучшений (то есть будущего строительства на этой земле) в проектах редевелопмента в центре обходился в 50–70 тыс. рублей, в статусных локациях — в 40–60 тыс. рублей. В спальных локациях на новых участках стоимость достигала 25–40 тыс. за 1 кв. м улучшений, в проектах редевелопмента в этих же локациях — 30–50 тысяч рублей. Земля в пригородах в среднем обходилась в 15–17 тыс. за 1 кв. м улучшений.
По словам Ольги Трошевой, предложение на земельном рынке агломерации на сегодня составляет в целом 7,4 тыс. га, это 400 лотов с потенциальными 43 млн кв. м улучшений. В структуре предложения участков под застройку лидируют Пушкинский район Петербурга с долей в 19%, Всеволожский район области с 18%, 15% приходится на Приморский район города, 14% — на Тосненский в области.
Среди тенденций 2023 года эксперт отметила пополнение предложения земли за счет торгов имущества предприятий-банкротов (в основном это участки без подготовки), а также оптимизацию земельных банков крупными девелоперами, изменения в Генплан. А 2024 год на земельном рынке, по мнению Трошевой, ознаменуют экспансия в город федеральных девелоперов, перепродажа девелоперами проектов друг другу, сокращение средней площади участка под редевелопмент. Активность спроса сохранится на уровне 2023 года.