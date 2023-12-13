На загородном рынке по итогам года спрос вырос на 9%. Почти 90% продаж — участки без подряда

90% спроса на загородном рынке петербургской агломерации 2023 году пришлось на участки без подряда. Всего, по данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», на рынке за год заключено 8,5 тыс. сделок. что на 9% выше показателей 2022 года.

Как отметили аналитики компании, участки без подряда — самая многочисленная категория, сейчас на рынке представлено 11,2 тыс. таких лотов в 207 поселках. В загородном сегменте централизованной застройки — коттеджи или таунхаусы — представлено 1,8 тыс. лотов в 56 поселках, на смешанную застройку приходится 3 тысячи лотов в 67 поселках.



Средний бюджет покупки в комфорт-сегменте в централизованной коттеджной застройке составил около 19 млн рублей, а участки без подряда в среднем обходятся в 2,3 млн рублей.

Как рассказала Светлана Московченко, руководитель департамента управления проектами консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в централизованной и смешанной загородной застройке превалируют объекты комфорт-класса. Они расположены около КАД, оттуда удобно добираться до города. А вот доля «эконома» за городом снижается, так как растет себестоимость строительства не только объектов, но и коммуникаций, которые составляют значительную долю затрат.



— Конечно, все хотят что-то приобрести в Курортном районе, но его на всех не хватит, так что последние пять лет видим активное развитие Выборгского района области и его зоны Ленинская, — говорит Светлана Московченко. — Проблема петербургского загородного рынка в том, что все привлекательные локации в 20–25 минутах доступности от города застроены и развиты, и мы начинаем углубляться. А чем дальше от города, тем сложнее с транспортной доступностью — как автомобильной, так и общественным транспортом.



Как отметила эксперт, в следующем году на рынке можно ждать подорожания земли на 10–15%, сохранения спроса на уровне 2023 года, продолжения тенденции к сокращению площади лотов, ориентировочное количество сделок по итогам года может составить 8,3 тыс. сделок. Факторами поддержки спроса станут активное пополнение рынка, ипотека на ИЖС, программы стимулирования спроса.

