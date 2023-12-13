На футбольном турнире в Петербурге юные спортсмены собрали более 130 тысяч рублей на поддержку детей с онкозаболеваниями

Фото: предоставлено БФ «свет.дети» Поделиться Поделиться





В Петербурге прошёл благотворительный футбольный турнир «Дети помогают детям», в ходе которого были собраны средства на поддержку маленьких пациентов с онкологическими заболеваниями. В турнире приняли участие юные спортсмены, в том числе и те, которые лично столкнулись с онкологией.



Турнир, организованный фондом «свет.дети» и футбольной школой «Смена», прошёл уже в шестой раз.

«Идею детского турнира предложил наш друг, футболист Сергей Рашевский, с которым мы делали первый детский турнир для фонда. Позже эту идею поддержал генеральный директор футбольной школы «Смена» Кирилл Петровец, и благодаря ему на этом поле мы проводим уже шестой турнир. Из необычного — впервые к нам на турнир приехала женская команда футбольной Академии «Зенит» и увезла с собой кубок за первое место», — рассказал бывший игрок «Зенита», попечитель фонда «свет.дети» Юрий Роденков (отец Георгий).



На поле вышли восемь команд: «Прорыв», «Дружина», «Атлетик», «Планета футбола», «Смена» (сборная), «Смена»-2020, «Морозовка» и ЖФК «Зенит».

В составе команды клуба «Прорыв» участвовал юный футболист Монте Алеворян, который перенёс серьёзное онкологическое заболевание — острый лейкоз. Монте заболел в ноябре прошлого года. Сначала проходил лечение в Армении, потом — в Петербурге в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой. С марта юный футболист находится в ремиссии и продолжает тренировки в клубе «Прорыв», а также вместе с другими футболистами помогает детям, которые сейчас борются с онкозаболеваниями.

Фото: предоставлено БФ «свет.дети» Фото: предоставлено БФ «свет.дети» Фото: предоставлено БФ «свет.дети» Фото: предоставлено БФ «свет.дети» Фото: предоставлено БФ «свет.дети» Фото: предоставлено БФ «свет.дети» Фото: предоставлено БФ «свет.дети» Поделиться Поделиться





Во время турнира прошёл благотворительный аукцион. Для него свои перчатки с автографом предоставил вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков.



В общей сложности в ходе соревнований юные спортсмены и их родители собрали 133 200 рублей. Все собранные средства фонд «свет.дети» направит на оплату лечения и реабилитацию детей с онкозаболеваниями, а также на поддержку семей, включая приобретение билетов на проезд к месту лечения.



«В ноябре 2023 года мы запустили важный психологический проект «Быть услышанным». Он об очень важной составляющей победы — психологической поддержке тех, кто сейчас борется с онкологическими заболеваниями. Собранные в ходе турнира средства пойдут на организацию работы психологической службы в онкоотделениях, поддержку маленьких пациентов, их родителей и врачей», — рассказала Юлия Божина, директор фонда «свет.дети».

