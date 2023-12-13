    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -5

    3 м/с, вос

    757мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd90.22eur97.4

    Признание и Влияние

    Голосование за финалистов премии «Фонтанки» завершено. Победителей 2023 года мы назовем завтра

    283
    ПоделитьсяПоделиться

    Официально и бесповоротно — голосование в ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» завершено. Осталось чуть больше суток до того, как станут известны победители 2023 года.

    Выбор компаний, которые получат премию «Фонтанки», в этом году был полностью народным. В начале октября стартовал первый этап — номинирование, в ходе которого читатели предлагали своих претендентов в 10 номинациях: чем больше людей выдвинуло ту или иную компанию или организацию, тем выше шансов было пройти в следующий этап. Из нескольких тысяч предложенных компаний были отобраны 100 — ТОП-10 в каждой номинации. И в течение полутора месяцев продолжалось голосование, где читатели выбирали только одного из десяти претендентов.

    Кто выйдет на сцену в Главном штабе Эрмитажа и получит статуэтку «Золотого грифона» — станет известно завтра, 14 декабря. Вы сможете наблюдать в прямом эфире трансляцию на «Фонтанке».

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close