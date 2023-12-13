Голосование за финалистов премии «Фонтанки» завершено. Победителей 2023 года мы назовем завтра

Официально и бесповоротно — голосование в ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» завершено. Осталось чуть больше суток до того, как станут известны победители 2023 года.

Выбор компаний, которые получат премию «Фонтанки», в этом году был полностью народным. В начале октября стартовал первый этап — номинирование, в ходе которого читатели предлагали своих претендентов в 10 номинациях: чем больше людей выдвинуло ту или иную компанию или организацию, тем выше шансов было пройти в следующий этап. Из нескольких тысяч предложенных компаний были отобраны 100 — ТОП-10 в каждой номинации. И в течение полутора месяцев продолжалось голосование, где читатели выбирали только одного из десяти претендентов.