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    ЗакС принял законопроект о территориальной программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи

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    Законодательное собрание Петербурга 13 декабря в первом чтении приняло законопроект о территориальной программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024-й и плановые 2025 и 2026 годы.

    Как пояснил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко, в 2024 году в реализации территориальной программы будет принимать участие 450 медорганизаций, из них 379 будут осуществлять деятельность в системе ОМС.

    «Территориальная программа в 2024 году составит 252,7 млрд рублей, что на 38 млрд или на 17,8% больше, чем утвержденная стоимость территориальной программы на 2023 год. Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования составит 150 млрд и 160 млн рублей, что также на 12% больше, чем в 2023 году», - рассказал Сухенко.

    Стоимость бюджетной части территориальной программы составит 102,5 млрд рублей.

    «За счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2024 году, как и в предыдущие годы, будет осуществляться оказание медицинской помощи по видам, не включенным в программу ОМС: туберкулез, ВИЧ, СПИД, психиатрия, заболевания, передающиеся половым путем, паллиативная медицинская помощь», - добавил представитель губернатора.

    Подушевые нормативы на 2024 год составят за счет средств бюджета города составят 18 297 рублей, за счет средств ОМС — 24,8 тысяч рублей, это выше средних рекомендованных федеральных нормативов, пояснил Сухенко.

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