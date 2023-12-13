ЗакС принял законопроект о территориальной программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Законодательное собрание Петербурга 13 декабря в первом чтении приняло законопроект о территориальной программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024-й и плановые 2025 и 2026 годы.



Как пояснил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко, в 2024 году в реализации территориальной программы будет принимать участие 450 медорганизаций, из них 379 будут осуществлять деятельность в системе ОМС.



«Территориальная программа в 2024 году составит 252,7 млрд рублей, что на 38 млрд или на 17,8% больше, чем утвержденная стоимость территориальной программы на 2023 год. Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования составит 150 млрд и 160 млн рублей, что также на 12% больше, чем в 2023 году», - рассказал Сухенко.

