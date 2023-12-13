Мэра Троицка задержали по подозрению в получении беговой дорожки в качестве взятки

Главу города Троицка Александра Виноградова задержали по подозрению в получении благодарности в виде спортивного тренажера. Возбуждены уголовные дела о даче и получении взятки, а также посредничестве во взятке (ч. 4 ст. 290, ч. 3 ст. 291, ч.2 ст.291.1 УК РФ), сообщает 13 декабря Следственный комитет Челябинской области.



Следствие полагает, что весной 2020 года мэру Троицка через посредника директор коммерческой организации передал беговую дорожку за 120 тысяч рублей. Тренажер был получен в обмен на беспрепятственное получение от администрации города разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания. 74.RU уточняет, что речь идет о здании магазина.

