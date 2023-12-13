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    Мэра Троицка задержали по подозрению в получении беговой дорожки в качестве взятки

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    3 комментария

    Главу города Троицка Александра Виноградова задержали по подозрению в получении благодарности в виде спортивного тренажера. Возбуждены уголовные дела о даче и получении взятки, а также посредничестве во взятке (ч. 4 ст. 290, ч. 3 ст. 291, ч.2 ст.291.1 УК РФ), сообщает 13 декабря Следственный комитет Челябинской области.

    Следствие полагает, что весной 2020 года мэру Троицка через посредника директор коммерческой организации передал беговую дорожку за 120 тысяч рублей. Тренажер был получен в обмен на беспрепятственное получение от администрации города разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания. 74.RU уточняет, что речь идет о здании магазина.

    В мэрии прошли обыски, тренажер изъяли. Также силовики пришли за коммерсантом, подозреваемым в даче взятки мэру.

    Решается вопрос об избрании Александру Виноградову меры пресечения.

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    Комментарии 3

    Гость13 Дек 2023 в 12:12
    И на кой ему эта беговая дорожка?! Видать, не тренировался и не смог убежать!
    +0−0
    Гость13 Дек 2023 в 12:09
    Что-то маленькая взятка. Чиновник мелочный какой-то.
    +0−0
    alexadmin13 Дек 2023 в 12:08
    Нищий городок, видать, этот Троицк...
    +1−0
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