Петербуржца привезли в больницу с пулей во лбу

Петербуржец пострадал при неосторожном обращении с оружием у себя дома. Как стало известно «Фонтанке» 13 декабря, мужчина поймал пулю лбом.
Жителя Петроградского района госпитализировали накануне около семи часов вечера с огнестрельным пулевым ранением лобной области. По предварительным данным, пострадавший что-то делал со своим оружием дома на набережной Адмирала Лазарева и случайно произвел выстрел. Помимо ранения, у пациента зафиксировали легкое алкогольное опьянение.
Состояние пациента оценили как тяжелое, мужчину поместили в шоковую реанимацию.