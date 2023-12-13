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    Петербуржца привезли в больницу с пулей во лбу

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    4 комментария

    Петербуржец пострадал при неосторожном обращении с оружием у себя дома. Как стало известно «Фонтанке» 13 декабря, мужчина поймал пулю лбом.

    Жителя Петроградского района госпитализировали накануне около семи часов вечера с огнестрельным пулевым ранением лобной области. По предварительным данным, пострадавший что-то делал со своим оружием дома на набережной Адмирала Лазарева и случайно произвел выстрел. Помимо ранения, у пациента зафиксировали легкое алкогольное опьянение.

    Состояние пациента оценили как тяжелое, мужчину поместили в шоковую реанимацию.

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    Комментарии 4

    GRAY13 Дек 2023 в 12:18
    Отсутствие мозга иногда спасает...
    +0−0
    Гость13 Дек 2023 в 11:52
    Дураки неистребимы!
    +0−0
    Гость13 Дек 2023 в 11:48
    Ну вот и разрешите кс таким петербуржцам.
    +0−0
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