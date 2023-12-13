В Москве скончалась заместитель шеф-редактора «Комсомольской правды» Анна Царева

Заместитель шеф-редактора «Комсомольской правды» Анна Царева скончалась в Москве. Об этом MSK1.RU 13 декабря сообщил ее отец.



Мужчина сказал журналистам, что «Анна больше никогда не сможет вам ответить, она умерла».

Смерть журналистки MSK1.RU также подтвердил ее муж Иван. Мужчина сказал, что у жены не было хронических заболеваний, а в причинах смерти разбираются следователи. Он добавил, что смерть была не насильственной, а естественной.

По данным Baza, ранее 35-летняя журналистка жаловалась на недомогание и повышенную температуру, после чего перестала выходить на связь. Тело нашли родители.