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    Четвероклассница совершила попытку самоубийства в Петербурге. Её мать винит во всем аниме

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    Школьница попала в реанимацию после попытки самоубийства в Пушкинском районе Петербурга.

    О ЧП в квартире в Шушарах скорая и полиция узнали накануне около восьми вечера от психолога детского телефона доверия, стало известно «Фонтанке» 13 декабря. Она, по предварительной информации, сообщила, что позвонила девочка 11 лет и сообщила, что её плохо после попытки самоубийства.

    Четвероклассницу госпитализировали в детскую больницу № 1 в крайне тяжелом состоянии, и сразу поместили в реанимацию.

    Сотрудники полиции опросили мать девочки, которая восспитывает ребенка одна. Она, по предварительной информации, рассказала, что два года назад дочь увлеклась аниме, чему женщина была не рада. Она просила школьницу бросить это занятие, так как оно пропагандирует суицид и однополую любовь. Но девочка уверяла, что всего лишь рисует.

    Женщина поставила на контроль жизнь ребенка и регулярно проверяла её компьютер и телефон. Но ничего подозрительного не находила до последнего времени.

    В школе девочку характеризуют положительно. Суицидных настроение она никогда не высказывала.

    Проводится проверка.

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