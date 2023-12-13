Искусство поздравления. Петербуржцы могут бесплатно отправить авторские открытки онлайн

Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе» заработала 10 декабря. Праздничные открытки, созданные художниками, можно лично опустить в специальный почтовый ящик на «Катке у Флагштока» ежедневно с 17:15 до 19:15 (кроме понедельника) или легко отправить на этой странице.
По ссылке выше собраны пять картин, вдохновленных петербургской зимой и архитектурным ансамблем Большой Лахты. Любовь Арсеньева и Кристина Хайманова подчеркивают детское и сказочное в зимнем Петербурге. Алена Воронова предлагает поздравлять эффектным ночным пейзажем, усыпанным электрическими огнями и искрами салюта. Антонина Ильичева запечатлела нежный и слегка меланхоличный вид на покрытый льдом Финский залив. А картина Марины Корневой привлекает внимание выпуклым рельефом краски, делающим пейзаж еще более объемным и привлекательным.
Выбирайте, какая из них лучше всего подойдет для вашего адресата. Потом нажимайте на «Отправить открытку», заполняйте данные получателя и поле с поздравлением. После этого останется лишь кликнуть по кнопке в конце — и настоящую бумажную арт-открытку бесплатно доставят в любой конец России.
Новогодняя почта по инициативе «Газпрома» при поддержке «Почты России» и Комитета по культуре Санкт-Петербурга работает в Петербурге уже в третий раз. В 2021 году с ее помощью отправили около 15 тысяч открыток, в 2022-м — более 50 тысяч.
Реклама, ПАО «Газпром», ИНН: 7736050003