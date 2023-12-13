Искусство поздравления. Петербуржцы могут бесплатно отправить авторские открытки онлайн

Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе» заработала 10 декабря. Праздничные открытки, созданные художниками, можно лично опустить в специальный почтовый ящик на «Катке у Флагштока» ежедневно с 17:15 до 19:15 (кроме понедельника) или легко отправить на этой странице.



По ссылке выше собраны пять картин, вдохновленных петербургской зимой и архитектурным ансамблем Большой Лахты. Любовь Арсеньева и Кристина Хайманова подчеркивают детское и сказочное в зимнем Петербурге. Алена Воронова предлагает поздравлять эффектным ночным пейзажем, усыпанным электрическими огнями и искрами салюта. Антонина Ильичева запечатлела нежный и слегка меланхоличный вид на покрытый льдом Финский залив. А картина Марины Корневой привлекает внимание выпуклым рельефом краски, делающим пейзаж еще более объемным и привлекательным.