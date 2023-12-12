Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, как транспорт объединяет жителей двух столиц

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов посетил стенд Санкт-Петербурга в первый день транспортной недели на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ, и рассказал, что общего у транспортных систем двух столиц.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— У нас масса интересных совместных проектов: это и единая платежная карта, объединяющая московскую «Тройку» и петербургский «Подорожник», — говорит Максим Ликсутов, — в Петербурге работает московское мобильное приложение, позволяющее оплачивать платные парковки. Речные электрические суда, которые сейчас ходят по Москве-реке, сделаны в Ленинградской области — и для нас важно, что это российское производство. Из таких небольших проектов складывается единое пространство, которое должно быть максимально удобным для жителей обеих столиц.



Он выразил надежду, что в ближайшем будущем Москву и Петербург свяжет новая высокоскоростная магистраль, построенная на современных технологиях, с совершенно иной скоростью перемещения.

— Это наша единая задача, чтобы жители двух столиц перемещались между двумя городами, не чувствуя никаких препятствий, и чтобы поездок этих было каждый год все больше и больше, — добавил Максим Ликсутов. Экскурсию для московского коллеги по петербургскому стенду провел вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.