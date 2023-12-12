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    Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, как транспорт объединяет жителей двух столиц

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    Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов посетил стенд Санкт-Петербурга в первый день транспортной недели на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ, и рассказал, что общего у транспортных систем двух столиц.

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    — У нас масса интересных совместных проектов: это и единая платежная карта, объединяющая московскую «Тройку» и петербургский «Подорожник», — говорит Максим Ликсутов, — в Петербурге работает московское мобильное приложение, позволяющее оплачивать платные парковки. Речные электрические суда, которые сейчас ходят по Москве-реке, сделаны в Ленинградской области — и для нас важно, что это российское производство. Из таких небольших проектов складывается единое пространство, которое должно быть максимально удобным для жителей обеих столиц.

    Он выразил надежду, что в ближайшем будущем Москву и Петербург свяжет новая высокоскоростная магистраль, построенная на современных технологиях, с совершенно иной скоростью перемещения.

    — Это наша единая задача, чтобы жители двух столиц перемещались между двумя городами, не чувствуя никаких препятствий, и чтобы поездок этих было каждый год все больше и больше, — добавил Максим Ликсутов.

    Экскурсию для московского коллеги по петербургскому стенду провел вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

    Напомним, что транспортная неделя на выставке-форуме «Россия» стартовала сегодня и продлится до 17 декабря. Петербург представляет на ней наиболее значимые проекты, реализованные за последние 20 лет, и современную транспортную систему Петербурга: новые поезда «Балтиец» и схему петербургской подземки с эффектом дополненной реальности, платные парковки, пешеходные переходы, велодорожки, линии разметки полос движения и многое другое.

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