Петербуржцы заняли призовые места в чемпионате России по спортивному программированию

Спортсмены из Петербурга заняли призовые места в первом чемпионате России по спортивному программированию. Среди них сборные ИТМО и СПбГУ, рассказал вице-губернатор города Станислав Казарин.
Всего в соревнованиях участвовали более 160 команд из 23 регионов страны. На чемпионате было представлены 3 дисциплины, призовой фонд каждой из которых — 1,1 млн руб. В двух из них призовые места заняли петербуржцы.
Так, сборная ИТМО лидировала в номинации «Программирование систем информационной безопасности». Почетное второе место в номинации «Алгоритмическое программирование» завоевала команда из СПбГУ. Кроме того, до финала дошли еще две команды, также представляющие ИТМО и СПбГУ.
Напомним, в январе 2023 года Минспорт РФ официально признал и включил спортивное программирование во Всероссийский реестр видов спорта.