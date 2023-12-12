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    Петербуржцы заняли призовые места в чемпионате России по спортивному программированию

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    Спортсмены из Петербурга заняли призовые места в первом чемпионате России по спортивному программированию. Среди них сборные ИТМО и СПбГУ, рассказал вице-губернатор города Станислав Казарин.

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    Всего в соревнованиях участвовали более 160 команд из 23 регионов страны. На чемпионате было представлены 3 дисциплины, призовой фонд каждой из которых — 1,1 млн руб. В двух из них призовые места заняли петербуржцы.

    Так, сборная ИТМО лидировала в номинации «Программирование систем информационной безопасности». Почетное второе место в номинации «Алгоритмическое программирование» завоевала команда из СПбГУ. Кроме того, до финала дошли еще две команды, также представляющие ИТМО и СПбГУ.

    Напомним, в январе 2023 года Минспорт РФ официально признал и включил спортивное программирование во Всероссийский реестр видов спорта.

    Фото: Станислав Казарин

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