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    Доля онлайн-сделок при покупке новостроек стремится к 100%

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    Покупатели квартир в новостройках активно используют электронные платформы для покупки жилья. У ряда девелоперов число сделок с удаленной регистрацией стремится к 100%. Такие данные получили в ГК «Страна Девелопмент», проанализировав продажи компании.

    Как сообщили в компании, на одну сделку, зарегистрированную через МФЦ, приходится 99 электронных регистраций, а в мае 2023 года доля электронных регистраций достигла 99,8% против 0,2% сделок, проведенных через МФЦ.

    При этом онлайн сегодня можно не только зарегистрировать сделку, но и полностью осуществить весь процесс по покупке жилья: выбрать квартиру на сайте застройщика, посмотреть ее онлайн, удаленно отправить сканы всех документов и справок, провести переговоры и, наконец, завершить оформление покупки жилья.

    Как рассказал вице-президент — руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов, популярны такие сделки среди клиентов из других городов, а также у людей с плотным графиком занятости.

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