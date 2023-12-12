Доля онлайн-сделок при покупке новостроек стремится к 100%

Покупатели квартир в новостройках активно используют электронные платформы для покупки жилья. У ряда девелоперов число сделок с удаленной регистрацией стремится к 100%. Такие данные получили в ГК «Страна Девелопмент», проанализировав продажи компании.

Как сообщили в компании, на одну сделку, зарегистрированную через МФЦ, приходится 99 электронных регистраций, а в мае 2023 года доля электронных регистраций достигла 99,8% против 0,2% сделок, проведенных через МФЦ.

При этом онлайн сегодня можно не только зарегистрировать сделку, но и полностью осуществить весь процесс по покупке жилья: выбрать квартиру на сайте застройщика, посмотреть ее онлайн, удаленно отправить сканы всех документов и справок, провести переговоры и, наконец, завершить оформление покупки жилья.