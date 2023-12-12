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    Три участка улиц в Приморском районе открыли для движения автомобилей

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    В Приморском районе открыли для движения три участка улиц: Арцеуловской аллеи, Верхне-Каменской улицы, а также соединяющего их проспекта Авиаконструкторов, сообщили в пресс-службе холдинга Setl Group.

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    Верхне-Каменская улица имеет общую длину более 1 км, она проходит от перекрестка с Плесецкой улицей до пр. Авиаконструкторов. Арцеуловская аллея протяженностью более 1,3 км прололжена по обеим сторонам от Комендантского проспекта. Обе дороги построены непосредственно застройщиком Setl Group. Продолжение проспекта Авиаконструкторов также спроектировано холдингом, а строительством его занимался Фонд капитального строительства и реставрации. На данный момент проспект построен и открыт на половину ширины со стороны жилья.

    Новые дороги обрамляют новый жилой квартал — теперь ЖК «Чистое небо» можно объехать по периметру и подъехать непосредственно к домам на автомобиле.

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