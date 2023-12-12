Электробусный парк и перехватывающие парковки: вице-губернатор Поляков на выставке «Россия» рассказал о будущем петербургского транспорта

На ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» открылась транспортная неделя. На стенде Санкт-Петербурга вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал о переходе на новую модель транспортного обслуживания пассажиров и о модернизации городского транспорта, как наземного, так и электрического.

— Мы в этом году заложили в Санкт-Петербурге первый электробусный парк, и в 2024 году будем запускать первую очередь, — рассказал Кирилл Поляков. — Первые электробусы выйдут из нового парка в Красногвардейском районе в следующем году.

Он отметил, что транспортная реформа включает также развитие городского парковочного пространства, поэтому в городе появится больше перехватывающих парковок, что создаст дополнительный комфорт для пассажиров.

На экспозиции, посвященной транспорту Санкт-Петербурга, в течение недели можно будет увидеть крупные проекты и достижения транспортной отрасли за последние несколько лет. Среди них — обновление подвижного состава, например новые вагоны метро и трамваев, новые автобусы, а также то, как реализован проект по созданию платного парковочного пространства в историческом центре города.