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    Финны хотят открыть ближайшую к Петербургу границу

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    69 комментариев

    Финские власти планируют с 14 декабря открыть три ближайших к Петербургу пограничных перехода на границе с Россией: Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра, пишет финская Ilta-Sanomat со ссылкой на собственные источники. На российской стороне это пункты Торфяновка, Брусничное и Светогорск, расположенные в Ленинградской области.

    Информацию о том, что Финляндия может открыть некоторые пункты пропуска на границе с Россией с 14 декабря, подтвердил изданию Yle глава отдела финской погранслужбы Матти Питкяниитти. Вместе с тем обсуждается и другой вариант: сначала финны могут открыть северные погранпереходы и изучить ситуацию. По-прежнему считается возможным продолжение неконтролируемой миграции на велосипедах, которая стала причиной ограничений.

    Конечное решение должно принять правительство страны. Пресс-конференция, на которой его предполагается озвучить, назначена на 15:45 мск.

    Почему финны задумались об открытии границы с Россией и почему она важна для дипломатов, финских производителей, читайте на «Фонтанке».

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    ФинляндияРоссийско-финская граница
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    Комментарии 69

    Гость12 Дек 2023 в 15:38
    Проголодались.
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