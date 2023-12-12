Финны хотят открыть ближайшую к Петербургу границу

Финские власти планируют с 14 декабря открыть три ближайших к Петербургу пограничных перехода на границе с Россией: Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра, пишет финская Ilta-Sanomat со ссылкой на собственные источники. На российской стороне это пункты Торфяновка, Брусничное и Светогорск, расположенные в Ленинградской области.
Информацию о том, что Финляндия может открыть некоторые пункты пропуска на границе с Россией с 14 декабря, подтвердил изданию Yle глава отдела финской погранслужбы Матти Питкяниитти. Вместе с тем обсуждается и другой вариант: сначала финны могут открыть северные погранпереходы и изучить ситуацию. По-прежнему считается возможным продолжение неконтролируемой миграции на велосипедах, которая стала причиной ограничений.
Конечное решение должно принять правительство страны. Пресс-конференция, на которой его предполагается озвучить, назначена на 15:45 мск.
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