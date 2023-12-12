Калужский завод Volvo начнет производство российских грузовиков «Урал»

В четверг, 14 декабря, бывший завод Volvo в Калуге возобновит производство после почти двух лет простоя. Как сообщает «Интерфакс», предприятие выкупила группа «Промышленные инвестиции», которую связывают с предпринимателем Игорем Кимом. Сделка по покупке завода была закрыта 23 ноября. В правительстве РФ особо отмечалось, что продажа предприятия не включала в себя опции обратного выкупа иностранным владельцем.
Предприятие занялось временной сборкой крупнотоннажного российского грузовика с повышенной проходимостью «Урал». Техника будет выпускаться под брендом АМО или «Некст», к 2027 году планируется собирать до 10 тысяч грузовиков в год. Кроме того, в планах предприятия — выпуск бескапотных кабин для «Уралов» другой модификации. Мощность этого производства составит 15 тысяч грузовиков в год.
В дальнейшем планируется производить китайские грузовики под маркой Chenglong, которые сейчас производятся на заводе Dongfeng (один из крупнейших китайских автопроизводителей) в Ухане.
Volvo объявило о приостановке работы своего завода в Калуге еще 28 февраля 2022 года. Он был открыт в 2009 году и мог выпускать до 15 тысяч машин в год. Инвестиции в него превысили 190 млн евро, на нём было занято около 600 рабочих. С 2014 года завод выпускал грузовики моделей FH, FM и FMX.