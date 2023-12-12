Калужский завод Volvo начнет производство российских грузовиков «Урал»

В четверг, 14 декабря, бывший завод Volvo в Калуге возобновит производство после почти двух лет простоя. Как сообщает «Интерфакс», предприятие выкупила группа «Промышленные инвестиции», которую связывают с предпринимателем Игорем Кимом. Сделка по покупке завода была закрыта 23 ноября. В правительстве РФ особо отмечалось, что продажа предприятия не включала в себя опции обратного выкупа иностранным владельцем.



Предприятие занялось временной сборкой крупнотоннажного российского грузовика с повышенной проходимостью «Урал». Техника будет выпускаться под брендом АМО или «Некст», к 2027 году планируется собирать до 10 тысяч грузовиков в год. Кроме того, в планах предприятия — выпуск бескапотных кабин для «Уралов» другой модификации. Мощность этого производства составит 15 тысяч грузовиков в год.