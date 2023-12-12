ЦБ предупреждает о новой схеме мошенников, связанной с пятитысячной купюрой

Мошенники придумали новую схему отъема денег у населения. Связана она с обновленной банкнотой номиналом в 5000 рублей, предупреждает Банк России. Действуют злоумышленники как удаленно, через звонки и вредоносные ссылки, так и оффлайн — под видом соцслужб.



Злоумышленники звонят людям по телефону и говорят, что нужно проверить подлинность наличных денег, в том числе новых пятитысячных купюр. Для этого якобы требуется установить специальное мобильное приложение — «Банкноты Банка России», на которое звонящие присылают ссылку. После его установки мошенники получают удаленный доступ к устройству, и соответственно, ко всем банковским приложениям и счетам жертвы, благодаря чему похищают с них средства, рассказали 12 декабря в пресс-службе ЦБ РФ.