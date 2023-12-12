ЦБ предупреждает о новой схеме мошенников, связанной с пятитысячной купюрой

Мошенники придумали новую схему отъема денег у населения. Связана она с обновленной банкнотой номиналом в 5000 рублей, предупреждает Банк России. Действуют злоумышленники как удаленно, через звонки и вредоносные ссылки, так и оффлайн — под видом соцслужб.
Злоумышленники звонят людям по телефону и говорят, что нужно проверить подлинность наличных денег, в том числе новых пятитысячных купюр. Для этого якобы требуется установить специальное мобильное приложение — «Банкноты Банка России», на которое звонящие присылают ссылку. После его установки мошенники получают удаленный доступ к устройству, и соответственно, ко всем банковским приложениям и счетам жертвы, благодаря чему похищают с них средства, рассказали 12 декабря в пресс-службе ЦБ РФ.
У Банка России действительно есть приложение под названием «Банкноты Банка России», оно доступно на официальном сайте ЦБ РФ. Однако оно не определяет подлинность банкнот, а лишь дает информацию об основных их защитных признаках: как они выглядят и где расположены. Мошенники же присылают ссылку на поддельное приложение, визуально похожее на официальное.
Офлайн злоумышленники используют другой вариант схемы с банкнотами. Они ходят по квартирам под видом социальных служб и убеждают людей обменивать старые пятитысячные банкноты на «новые». Под видом новых при этом подсовывают фальшивые деньги. Были и случаи квартирных краж под предлогом «обмена денег». Жертвами такой схемы становятся, как правило, пожилые люди.
В Центробанке подчеркивают, что специально обменивать старые банкноты на новые не нужно. Обновленные купюры — сейчас это 100 и 5000 рублей — поступают в оборот постепенно. И старые, и новые банкноты будут находиться в обращении параллельно.
Гражданам рекомендуют игнорировать предложения по обмену или проверке подлинности банкнот, никогда не переходить по ссылкам от незнакомцев и ничего от них не устанавливать. В противном случае может оказаться, что вы поставили на телефон программу удаленного доступа и мошенники смогут получить доступ к управлению вашими банковскими приложениями и счетами, а также к переписке и одноразовым паролям. По любым банковским вопросам лучше звонить в свой банк.