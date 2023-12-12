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    В чемпионате Турции владелец клуба прямо на поле избил арбитра

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    В матче чемпионата Турции между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1) владелец команды-хозяина Фарук Кока был арестован после избиения судьи ФИФА Халила Умута Мелера. В прямую трансляцию игры попал момент, как он ударил рефери кулаком.

    По всей видимости, руководство команды не удовлетворил исход игры. «Анкарагюджю» пропустила гол от бывшего игрока ЦСКА Адольфо Гайча на седьмой добавленной минуте встречи. Кроме того, по ходу игры судья отменил один из голов хозяев.

    После удара в лицо судья упал. Уже находясь на земле, он получил еще несколько ударов от представителя «Анкарагюджю».

    Инцидент попал в объективы десятка камер. Теперь разобраться в нем предстоит соответствующей комиссии — аналогу российского КДК. По последним данным, президента и еще двух сотрудников турецкого «Анкарагюджю» арестовали.

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