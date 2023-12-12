Викинги с вайфаем. Петербуржцы смогут отдохнуть за городом в стиле этно

Фото: предоставлено ООО «Аргус» Поделиться Поделиться





Туристическая деревня «Кургала», расположенная всего в 1,5 часах езды от Петербурга, предлагает горожанам комфортный отдых в коттеджах с уютным северным колоритом. И речь идет не о привычном скандинавском хюгге, а о чем-то более интересном.

«Кургала» расположена на территории, которая раньше называлась Ингерманландией, и по-своему сохраняет дух этого места. Каждый коттедж назван в честь здешних деревень: Выбье, Гакково, Липово, Курголово, Кайболово, Тисколово, Конново, Кирьямо — некоторые из них уже давно затерялись в глубинах истории.

Интерьеры деревянных домов напоминают о традиционных жилищах народа водь. В каждом есть действующий камин, добавляющий очарования помещению. А пейзаж за окнами — река Хаболовка в десятке метров от коттеджей и вековые ели северного леса — поможет почувствовать себя викингом на отдыхе.

Автор: предоставлено ООО «Аргус»

Правда, вести суровую жизнь древних воителей гостям «Кургалы» не придется: к их услугам и загородные развлечения, и все сервисы и технологии, к которым они привыкли в городе. Можно готовить мясо на собственном мангале прямо у домика, париться в просторной бане с оборудованным спуском к реке. Для любителей энергичного отдыха есть спортивная площадка и веревочный парк. На территории работают ресторан, кафе и даже банкетный зал. В воздухе — бесплатный вайфай, оборудована даже станция зарядки электромобилей!

Концепция и интерьер ресторана «Кургала» выдержаны в этническом стиле. Он отсылает к тем временам, когда в эти места приплывали на ладьях викинги — создавали поселения, охотились и готовили на кострах добычу. Кухня ресторана продолжает древнюю традицию: мясо тут жарят на мангале, используя древесный уголь. А специальное этно-меню создано по мотивам традиционной кухни народности водь.

Кроме коттеджей в «Кургале» есть отель, два глэмпинга и автокемпинг, который в 2023 году занял второе место в номинации «Авто- и мототуризм» конкурса «Лучшие в туризме Ленинградской области».

Автокемпинг органично включается в один из маршрутов «Серебряного ожерелья России»: семьи с детьми, путешествующие по Северо-Западу на машинах, могут использовать его как бюджетную альтернативу гостиницам и хостелам. К автодому здесь легко подключить воду и электричество. Примерно гектар леса отведен для установки палаток. К услугам туристов — гриль-зона, кухня, туалет, душ.

Фото: предоставлено ООО «Аргус» Поделиться Поделиться





Что касается глемпинга, каждый купол рассчитан на шесть человек. Из них открывается живописный вид на реку. Внутри есть все привычные городские удобства — от туалета и душа до телевизора, вайфая, теплых полов и кондиционера.

В общем, в «Кургале» можно отдохнуть как душе угодно. Организовать корпоратив или арендовать коттедж на выходные, отпраздновать шумной компанией свадьбу или день рождения, насладиться заснеженной зимой или летом бороздить речную гладь на сапе — всех вариантов, пожалуй, и не перечислишь. Но в любом случае побег из мегаполиса в умиротворение северных лесов позволит набраться сил и новых впечатлений.

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