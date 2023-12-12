«Они по-прежнему незаметны для большинства». В Петербурге проходит марафон в поддержку беженцев из зоны боевых действий

В Петербурге проходит гуманитарный марафон «Человек за бортом». Его цель — рассказать о проблеме беженцев и вынужденных переселенцев, которым пришлось покинуть свои дома из-за боевых действий и искать пристанище в других городах, в частности, в Северной столице.

Поделиться Поделиться





«С весны 2022 года через Санкт-Петербург проехали десятки тысяч беженцев из зоны боевых действий. Некоторые из них остались в России и пытаются начать жизнь с нуля. Несмотря на то, что все это время им помогают волонтёры — обеспечивают медицинскую помощь, одежду и обувь, покупают билеты — спустя почти два года вынужденные переселенцы остаются незаметными для большинства россиян. И мы хотим это исправить: сделать видимыми самых уязвимых и беспомощных — беженцев и вынужденных переселенцев», — рассказали организаторы.



Ещё одна цель марафона — сбор средств, которые будут направлены на поддержку этих людей: покупку необходимых вещей, продуктов, лекарств и пр.

Марафон стартовал 10 декабря с лекции «Библия и беженцы». Он продлится до 10 января. В течение месяца, помимо лекций, пройдут различные мероприятия: семинары, круглые столы, мастер-классы, концерты, благотворительная ярмарка и аукцион. Их организуют «Центр помощи беженцам» (https://t.me/cpbspb), «Благотворительная больница» (https://charityhospital.ru/) и «ГУМсклад» (https://t.me/gumskladspb).



Поддержать марафон могут все желающие. Это можно сделать различными способами: рассказать о нём друзьям и близким лично и в соцсетях, прийти на одно из мероприятий, предоставить свой лот для ярмарки и аукциона, сделать пожертвование. Также можно стать партнёром марафона, организовав мероприятие на своей площадке.

«Это может быть мастер-класс, лекция, концерт, экскурсия или своп. И это может быть не связано с темой беженцев: например, у нас будет благотворительный велозабег в ROCK THE CICLE. Главное — мы передадим вам печатные материалы, с помощью которых участники смогут ознакомиться с деятельностью наших проектов», — говорят организаторы.