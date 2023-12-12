Новый приговор для похитителей петербургского бизнесмена. Был условный, стал тюремный

Красносельский районный суд Петербурга огласил новый приговор похитителям бизнесмена, владельца строительной компании «М-Групп» Андрея Мануковского. Им заменили условные сроки на шесть лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба судов 12 декабря.

Все произошло еще в декабре 2018 года. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории. По данным пресс-службы судов, в похищении были задействованы Тимофеев, который стал инициатором, а также исполнители: Горовой, Анашин, Тараскин и Красников. Именно последний, являясь сотрудником ОМОНа, нашел сообщников и предоставил обмундирование, оружие и наручники.

После этого 5 декабря 2018 года злоумышленники в форме с надписями «ОМОН» в масках напали на Мануковского, насильно посадили в автомобиль, где, напоминая о долгах, несколько раз ударили кулаком в живот и угрожали предметом, похожим на пистолет. Они также похитили мобильный телефон бизнесмена, 25 тысяч рублей и ключи, после чего обыскали квартиру мужчины, из которой похитили еще $200. Затем закованного в наручники бизнесмена немного повозили по окрестностям и высадили у Финского залива, на углу проспекта Героев и улицы Адмирала Черокова.

Как уточняет пресс-служба судов, похищенным имуществом и деньгами нападавшие распорядились по своему усмотрению — они распределили все между собой, лишив инициатора Тимофеева доли. Изначально всем злоумышленникам вменяли статью о похищении человека, но в июле 2020 года Красносельский районный суд признал четверых исполнителей виновными в незаконном лишении свободы ( часть 2 статьи 127 УК РФ ) и разбое ( часть 2 статьи 162 УК РФ ). Тимофеев проходил как подстрекатель и пособник. Тогда суд назначил всем условные сроки на 3–4 года.

Однако в феврале 2021 года Санкт-Петербургский городской суд отменил этот приговор и направил его на новое судебное рассмотрение в ином составе.