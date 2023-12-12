Женщина с «синдромом Плюшкина» умерла от холода в контейнере в Петербурге

Тело пожилой женщины нашли в контейнере для хранения вещей в Красногвардейском районе. Она замерзла.



Скорую и полицию на Хасанскую улицу вызвали накануне около девяти вечера сотрудники автобусного парка, стало известно «Фонтанке» 12 декабря. К ним, по предварительной информации, прибежала женщина с просьбой о помощи маме, которой стало плохо.

