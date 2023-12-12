Женщина с «синдромом Плюшкина» умерла от холода в контейнере в Петербурге

Тело пожилой женщины нашли в контейнере для хранения вещей в Красногвардейском районе. Она замерзла.
Скорую и полицию на Хасанскую улицу вызвали накануне около девяти вечера сотрудники автобусного парка, стало известно «Фонтанке» 12 декабря. К ним, по предварительной информации, прибежала женщина с просьбой о помощи маме, которой стало плохо.
Прибывший на место наряд нашёл в контейнере за автобусным парком тело
Тело погибшей с признаками обморожения увезли в морг для установления причины смерти.
Пенсионерка работала с 2000 года в научно-исследовательском институте. В 2017 году её назначили заведующей бюро пропусков. Но, похоже, к ее работе были претензии, так как после нескольких дисциплинарных взысканий женщину уволили за повторное нарушение порядка хранения и обращения со служебными документами и бланками строгой отчётности, а также отказ от прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности. Она подала в суд иск с требованием восстановить её в должности, но проиграла.