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    Не один лишь БМВ. В ДТП на Заневском было три машины и пострадавший, пируэт попал на видео

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    БМВ врезался в островок безопасности на пересечении Заневского проспекта и Гранитной улицы, сообщили очевидцы. Авария оказалась более крупной и серьёзной.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» пояснили, что ДТП произошло 11 декабря в 23:23 у дома 8 по улице Карла Фаберже. Столкнулись три автомобиля: BMW, EXEED и Mitsubishi. От удара «Митсубиши» отлетел в ограду, слома её и сбил светофор. 40-летний водитель «Митсубиши» госпитализирован в состоянии средней тяжести.

    Неуправляемый «полёт» и финиш в ограждение зафиксировал видеорегистратор стоявшей на светофоре машины. Видео опубликовано 12 декабря в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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