Не один лишь БМВ. В ДТП на Заневском было три машины и пострадавший, пируэт попал на видео

БМВ врезался в островок безопасности на пересечении Заневского проспекта и Гранитной улицы, сообщили очевидцы. Авария оказалась более крупной и серьёзной.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» пояснили, что ДТП произошло 11 декабря в 23:23 у дома 8 по улице Карла Фаберже. Столкнулись три автомобиля: BMW, EXEED и Mitsubishi. От удара «Митсубиши» отлетел в ограду, слома её и сбил светофор. 40-летний водитель «Митсубиши» госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Неуправляемый «полёт» и финиш в ограждение зафиксировал видеорегистратор стоявшей на светофоре машины. Видео опубликовано 12 декабря в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».