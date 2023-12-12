Не только через Стамбул. Через какие авиахабы можно улететь на каникулы из Петербурга и сколько это стоит?

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться





Пока аэропорты Хельсинки, Таллина и Риги по-прежнему недоступны для простых путешественников, жители Петербурга продолжают осваивать новые маршруты для путешествий. В последние месяцы список доступных для петербуржцев хабов пополнился Тбилиси и Кутаиси. «Фонтанка» проанализировала, через какие пересадочные узлы можно добраться до Европы и теплых стран на новогодние каникулы и сколько это стоит, если покупать билет прямо сейчас.



Стамбул

Стамбул — один из самых популярных транспортных хабов для россиян, откуда можно улететь практически в любом направлении. Наиболее бюджетные варианты на зимние каникулы предлагает авиакомпания Pegasus.



Например, путешествие в Марокко (Касабланка) и обратно с короткой пересадкой в Стамбуле, обойдется в 788 евро (77,9 тысяч рублей), что по нынешним временам можно считать бюджетным. Для сравнения прямой перелет из Москвы в Касабланку компанией Royal Air Maroc обойдется в 1400 долларов (128,3 тысячи рублей).



Turkish Airlines готовы перевезти россиян через Атлантику. Билеты на новогодние каникулы в мексиканский Канкун и обратно стоят 207 тысяч рублей. Чуть сэкономить можно, если добираться до Стамбула российской компанией, еще дешевле рейсы через Москву.

Анталья

Популярный турецкий курорт тоже может предложить услуги транспортного хаба при перелетах в Европу. Например, Pegasus готов доставить жителей Петербурга в Берлин и обратно за 691 евро (68,3 тысячи рублей). В Копенгаген и обратно — за 809 евро (80 тысяч рублей).



Ереван

Единые билеты в Европу через Ереван предлагает, к примеру, FlyOne Armenia. Посетить новогодний Париж можно за 892 евро (88 тысяч рублей). Правда, стыковка в аэропорту Звартноц будет довольно длинной.

Бюджетнее добираться до столицы Армении российской авиакомпанией, а потом покупать билет на лоукостер Wizz Air. Например, долететь до Еревана «Аэрофлотом» и обратно из Петербурга прямым рейсом можно за 50 тысяч рублей. Билет из Еревана в Рим и обратно на новогодние каникулы стоит 213 долларов (19,5 тысячи рублей). В Милан — 224 доллара (20,5 тысячи рублей). В Венецию и обратно — 246 долларов (22,5 тысячи рублей). Но в этом случае лучше брать пересадку подольше: если первый рейс опоздает, потерю билетов на второй вам не возместят.



Тбилиси

Новый транспортный хаб для петербуржцев — это Грузия. С 10 декабря из Пулково начала выполнять полеты Georgian Airways, которая по единому билету может доставить путешественников в Европу. Из аэропорта Тбилиси ее борты летают в Берлин, Мюнхен, Вену, Париж, Ниццу, Ларнаку. Впрочем, пока этот маршрут бюджетным назвать сложно. К примеру, единый билет Georgian Airways из Петербурга в Париж и обратно (с посадкой в столице Грузии) обойдется в 1 115 евро (110 тысяч рублей).

Кутаиси

Более демократичные цены — через еще один новый хаб — Кутаиси, из которого летает лоукостер Wizz Air. Например, съездить на новогодние праздники в Вену из Кутаиси можно за 488 лари (16,7 тысяч рублей). В Брюссель — за 548 лари (18,8 тысяч рублей)



До Кутаиси петербуржцев прямым рейсом может доставить Red Wings. Перелет туда и обратно в даты новогодних каникул обойдется в 55 тысяч рублей.

Баку

Отправиться в путешествие по Европе можно также через Баку. Лоукостер Wizz Air летает из столицы Азербайджана в Италию и Венгрию. Перелет в Рим и обратно обойдется в 341 доллар (31,2 тысячи рублей), в Будапешт — в 202 доллара (18,5 тысячи рублей).

Добраться до Баку можно Уральскими авиалиниями и местным перевозчиком Azal. Билет из Петербурга и обратно в даты новогодних каникул стоит примерно 54 тысячи рублей.



Белград

Единственным европейским аэропортом (если не считать стамбульский), который готов принимать рейсы из России, остался Белград. Правда, путешествия на борту Air Serbia назвать бюджетными никак не получится. Поездка на Новый год в Брюссель обойдется, как минимум, в 1 455 евро (133 тысячи рублей), в Париж — в 1 453 евро (133 тысячи рублей), в Амстердам — 1 510 евро (138 тысяч рублей),



Дубай

Рейсы через ОАЭ пользуются спросом для путешествий в восточном и южном направлении. Например, перелет из Петербурга на Шри-Ланку (аэропорт Коломбо) и обратно на борту Emirates обойдется в 153 тысячи рублей. В Таиланд (Пхукет) — 168 тысяч рублей. На Сейшельские острова — 180 тысяч рублей. На Бали — 184 тысячи рублей. Все перелеты с одной пересадкой — в Дубае.

Бахрейн



Прямых рейсов из Петербурга в султанат Бахрейн нет. Однако компания Gulf Air летает из Москвы и, по информации «Фонтанки», обсуждает возможность запуска рейсов из Северной столицы. Этот хаб в перспективе также может стать востребованным для посещения популярных восточных курортов. Например, слетать на Мальдивы (Мале) и обратно можно за 1 583 доллара (145 тысяч рублей), на Гоа — за 1 202 доллара (110 тысяч рублей).



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

