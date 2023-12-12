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    Признание и Влияние

    Голосование в премии «Фонтанки» вышло на финишную прямую. Победителей у пьедестала почета встретит Дмитрий Губерниев

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    В ближайший четверг, 14 декабря, мы объявим победителей ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Но еще есть несколько дней, когда можно отдать свои голоса за тех, кого вы считаете наиболее достойными получить «Золотого грифона».

    Торжественное награждение победителей состоится 14 декабря в Главном штабе Эрмитажа. Приглашаем всех читателей вместе с нами в прямом эфире следить за тем, как будут вскрываться конверты на церемонии, тем более что ее ведущим будет Дмитрий Губерниев — один из самых любимых спортивных комментаторов нашего телевидения. А значит, вечер непременно пройдет со спортивным азартом и искрометным юмором.

    Голосование завершится в среду, 13 декабря, в 18:00. После этого мы сможем понять, кому читатели «Фонтанки» выразили свое доверие. В этом году мы предложили выбрать лучшие компании и организации в десяти номинациях:

    • Event-пространство года
    • Онлайн-сервис года
    • Сервис года для животных
    • Торгово-развлекательный центр года
    • Загородный отдых года
    • Автодилер года
    • Финансовый сервис года
    • Учебное заведение года
    • Работодатель года
    • Сделано в СПб и ЛО

    Чтобы в последние дни отдать свои голоса, необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться и выбрать одного из десяти финалистов в каждой номинации. Ваш голос может стать решающим!

    В этом году премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» поддерживают:

    Репутационный партнер: Авито

    Партнеры премии:

    АНО «Остров Фортов»

    Компания «Газинформсервис»

    Инвестиционная компания «Евроинвест»

    Компания «Агастон Инвест»

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