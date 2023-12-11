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    На Васильевском острове трамвай ждал, пока водитель авто справит нужду. Организатора мокрого перформанса пытался задержать прохожий

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    Напряженную дорожную обстановку в Петербурге усугубил водитель KIA. Мужчина поддался естественному позыву организма и смог сухим выйти из ситуации.

    Как рассказал «Фонтанке» читатель Кирилл, вечером 11 декабря на Среднем проспекте Васильевского острова он наблюдал странную картину. Белый KIA остановился на трамвайных путях, из него вышел мужчина и, облокотившись на автомобиль, как ни в чем не бывало начал справлять нужду.

    Кирилл включил камеру и не постеснялся подойти к автомобилю, снег рядом с которым уже изменил цвет. Петербуржец не увидел ясности во взгляде водителя и предложил ему припарковаться по правилам и дождаться ГИБДД.

    читатель «Фонтанки»

    «На дороге человек в таком состоянии — не самый лучший вариант», — объяснил свой поступок Кирилл. По его словам, водитель трамвая в течение пути также наблюдал странности в маневрах KIA и обращался по номеру 112.

    Кирилл утверждает, что несмотря на активные телодвижения водителя, его всё-таки удалось передать сотрудникам ГИБДД.

    По данным «Фонтанки», заявка о подозрительном автомобиле действительно поступала в полицию. Наряд приехал на место, увидел припаркованный KIA, но водителя рядом не было.

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    Водитель авто остановил трамваи
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