На Васильевском острове трамвай ждал, пока водитель авто справит нужду. Организатора мокрого перформанса пытался задержать прохожий

Напряженную дорожную обстановку в Петербурге усугубил водитель KIA. Мужчина поддался естественному позыву организма и смог сухим выйти из ситуации.



Как рассказал «Фонтанке» читатель Кирилл, вечером 11 декабря на Среднем проспекте Васильевского острова он наблюдал странную картину. Белый KIA остановился на трамвайных путях, из него вышел мужчина и, облокотившись на автомобиль, как ни в чем не бывало начал справлять нужду.

Кирилл включил камеру и не постеснялся подойти к автомобилю, снег рядом с которым уже изменил цвет. Петербуржец не увидел ясности во взгляде водителя и предложил ему припарковаться по правилам и дождаться ГИБДД.