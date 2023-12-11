Готовили теракты и покушения на чиновников: в ФСБ рассказали, что раскрыли крупную агентурную сеть

ФСБ отчиталась о задержании в Крыму 18 агентов Киева Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 декабря.

ФСБ раскрыла крупную агентурную сеть Киева В ФСБ рассказали, что в Крыму задержаны 18 агентов сети украинских спецслужб. По информации ведомства, они готовили теракты и диверсии, планировали атаки на главу полуострова Сергея Аксенова, председателя парламента Владимира Константинова, экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева и других. — Кроме того, органами безопасности предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов, в числе которых подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств. Обнаружено 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ, — говорится в сообщении ФСБ.

Некоторые из задержанных причастны к пяти диверсиям. Еще 14 планируемых силовикам удалось предотвратить. За подготовку терактов осуждены 10 человек.

Британия сохранит санкции против России после окончания СВО Великобритания оставит в силе антироссийские санкции даже после завершения конфликта на Украине. Как объяснила замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани, таким образом власти королевства планируют ограничить возможности восстановления российской военной мощи. — Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт, — цитирует ТАСС слова Гани на выступлении в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне.

В санкционный список Великобритании в общей сложности внесены около 1,8 тысячи российских физических и юридических лиц.

В России напишут историю СВО Министерство науки и высшего образования РФ создало рабочую группу для написания истории специальной военной операции. — Что касается СВО, то в Минобрнауки создана специальная группа по изучению этой операции, мы сейчас над этим активно работаем. В настоящее время в институте подготовлен, назовем его так, классификатор источников, которые необходимо собирать для того, чтобы написать историю СВО, — рассказал директор института Юрий Петров на заседании круглого стола Российского исторического общества, посвященного изучению украинской пропаганды и борьбе с ней.

В Рязани мигрантам, не вставшим на воинский учет, вручили повестки Военкомат Рязанской области вместе с сотрудниками Следственного комитета нагрянул на оптовую базу № 5 в Рязани. Как сообщает издание «РЗН.инфо», здесь у мигрантов проверяли документы. Тем, кто получил российское гражданство и не встал на воинский учет, вручили повестки в военкомат.

В общей сложности повестки получили семь человек. Чиновникам Тувы запретили корпоративы из-за СВО Глава Тувы запретил чиновникам корпоративы из-за специальной военной операции. Как пояснили в правительстве Тувы, «масштабное празднование Нового года с корпоративами и салютами неэтично и некорректно на фоне продолжающейся спецоперации».

— Аналогичное решение, напомним, принималось и в прошлом году, когда от новогодних трат, за исключением организации детских утренников и приобретения подарков, отказались все уровни власти региона. Как и в прошлом году, освободившиеся средства будут направлены на помощь военнослужащим республики, — говорится в сообщении правительства.

Корпоративы запретили проводить «в трудовых коллективах органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений». Кроме того, «руководителям иных государственных, муниципальных, частных организаций» рекомендовали воздержаться от праздничных мероприятий.

НАК в Крыму готовится национализировать недвижимость Софии Ротару Крымская антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости Софии Ротару. Как сообщает Mash, в частности речь идет об отеле «Вилла София» в Ялте. По информации телеграм-канала, НАК уже начала собирать доказательства ее спонсирования ВСУ.

О том, что в Крыму решается вопрос, будет ли отель Софии Ротару и дальше принадлежать семье народной артистки СССР, в конце ноября рассказывал председатель крымского Госсовета Владимир Константинов.

— От того, что она владела у нас недвижимостью, крымчанкой она не стала, — заявлял тогда Константинов. По информации Mash, дело связано с недавней историей, когда в день украинской армии Ротару поздравила военных открыткой, на которой был изображен святой Николай, сидящий на коленях бойца ВСУ.