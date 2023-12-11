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    В ЦБ рассказали о возможности продать заблокированные активы

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    Инвесторы смогут продать заблокированные иностранные ценные бумаги, но на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России 11 декабря.

    Торги могут быть запущены после того, как правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения.

    «Каждый инвестор может подать заявки на общую сумму не более 100 тыс. рублей. Порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит Правительственная комиссия. Такие ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов», — говорится в сообщении ЦБ.

    После торгов деньги за проданные активы поступят на указанные российскими инвесторами счета. Ограничений на использование этих средств не будет.

    Нерезиденты, желающие принять участие в торгах, также должны подать заявку на покупку заблокированных ценных бумаг. Приобретенные ими активы зачислят на специальные транзитные счета депо, которые будут открыты по итогам торгов. Для оплаты активов иностранцы смогут использовать средства со счетов типа «С».

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    ЦБПродажа заблокированных активов
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    Комментарии 11

    Гость11 Дек 2023 в 20:56
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