В ЦБ рассказали о возможности продать заблокированные активы

Инвесторы смогут продать заблокированные иностранные ценные бумаги, но на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России 11 декабря.



Торги могут быть запущены после того, как правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения.

«Каждый инвестор может подать заявки на общую сумму не более 100 тыс. рублей. Порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит Правительственная комиссия. Такие ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов», — говорится в сообщении ЦБ.