Ради экологии. Мэр Казани призвал сократить потребление пластика советским способом

Свой способ сократить потребление пластика предложил мэр Казани Ильсур Метшин. Он призвал граждан стирать пакеты, чтобы избежать ухудшения экологической обстановки в будущем. Об этом он заявил в ходе делового понедельника, сообщает «Коммерсантъ» 11 декабря.
В пример Ильсур Метшин привел своего учителя по английскому языку. Тот стирал пакеты для повторного использования, несмотря на то, что «человек самодостаточный». «Но это не про деньги, это про уважение к природе, экологии и завтрашнему дню Казани», — добавил мэр российского города.
По словам Ильсура Метшина, проблема увеличения объемов мусорообразования — одна из наиболее приоритетных в ближайшие годы. Он также подчеркнул, что решить ее можно только с помощью переработки и раздельного сбора мусора.
Ранее «Фонтанка» сообщала об идее по переработке полиэтилена с помощью личинок моли. Разработка принадлежит ученику московской гимназии.