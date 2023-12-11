Ради экологии. Мэр Казани призвал сократить потребление пластика советским способом

Свой способ сократить потребление пластика предложил мэр Казани Ильсур Метшин. Он призвал граждан стирать пакеты, чтобы избежать ухудшения экологической обстановки в будущем. Об этом он заявил в ходе делового понедельника, сообщает «Коммерсантъ» 11 декабря.



В пример Ильсур Метшин привел своего учителя по английскому языку. Тот стирал пакеты для повторного использования, несмотря на то, что «человек самодостаточный». «Но это не про деньги, это про уважение к природе, экологии и завтрашнему дню Казани», — добавил мэр российского города.

