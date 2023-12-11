Экспертиза: после теракта на Университетской набережной военкор Татарский мог быть жив еще несколько минут

Второй Западный окружной военный суд (2 ЗОВС) продолжил рассмотрение дела в отношении Дарьи Треповой* и Дмитрия Касинцева в понедельник, 11 декабря, после двухнедельной болезни второго подсудимого. Суд начал с того, что поинтересовался у обвиняемых состоянием их здоровья, оба выразили готовность продолжить процесс. Гособвинитель в нынешнем заседании зачитывает результаты судебно-медицинских комиссионных экспертиз всех потерпевших. Начала она с трупа Максима Фомина — Владлена Татарского. Установлено, что раны у него были по всей передней поверхности тела, буквально с головы до ног. Установлен разрыв обеих перепонок, правого глаза, обширная рана на животе и правом бедре. На теле были разорваны артерии, взрывом оторвало обе кисти. Плюс к этому установлено множество переломов, бесчисленное количество ссадин, осколки статуэтки в тканях по всему телу — мелкие фрагменты из серого металла, текстиля и керамики.

Эксперты сделали вывод, что все травмы были причинены прижизненно и одномоментно. Сколько именно был жив Татарский после взрыва — неизвестно, но ясно, что это вопрос нескольких минут. Ясно, что СВУ было достаточно большой мощности. Компоненты горюче-смазочных материалов обнаружены не были. Алкоголя в организме погибшего не нашли, только кофеин в почках и печени. Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Пригожина на Университетской набережной. Вечером 2 апреля в нем собрались активисты движения «Кибер фронт Z», поклонники военкора и несколько случайных посетителей. Охраны и досмотра в баре не было. Под конец первого часа выступления Татарского микрофон взяла Дарья Трепова*. Она представилась студенткой Настей из Академии художеств и объяснила, что у нее для Татарского подарок, но его не дали пронести в зал из-за подозрений про бомбу. С личного разрешения военкора, который видел Дарью-Настю не первый раз, статуэтку принесли в зал.

После взрыва Трепова* уехала на окраину города, поменяла сим-карту и поехала в другой конец — на Парнас, к приятелю своего мужа Дмитрию Касинцеву. Ему вменили заранее не обещанное укрывательство. Трепова* не признает вину и утверждает, что ничего о взрывчатке не знала. Статуэтку ей было велено передать Татарскому как устройство слежения.