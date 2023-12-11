Нобелевский лауреат по литературе Юн Фоссе попал впросак из-за одной буквы в слове «литература»

Писатель Юн Фоссе подписывал стул в ресторане Нобелевского музея и допустил ошибку, написав на норвежском слово «литература» с одной «т» вместо двух. Сам Фоссе отнесся к ситуации с юмором, пишет 11 декабря газета Verdens gang.

«Конечно же, я знаю, как пишется «литература» по-норвежски — возможно, немного сбила с толку английская орфография. Но и с этим я вполне смогу жить», — сказал писатель. В английском языке слово «литература» пишется с одной «т», а в норвежском — с двумя.

Юн Фоссе — один из самых известных норвежских писателей современности. Он известен своими новаторскими пьесами и прозой, которые исследуют такие сложные темы, как неизменное течение времени, встречи и расставания.