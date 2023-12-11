Как подключиться к гостевому Wi-Fi пуш-сообщением. Рассказывает оператор связи

Сервис «Управляемый Wi-Fi» от билайн бизнеса получил новые возможности для безопасной идентификации пользователей. Торговые центры, аэропорты, кафе и другие компании теперь могут предложить посетителям беспроводной доступ в интернет с регистрацией через Мобильный ID.



«Управляемый Wi-Fi» от билайн помогает бизнесу соблюдать требования российского законодательства об обязательной идентификации пользователей публичных интернет-сетей. А еще он открывает дополнительные возможности для взаимодействия с клиентами: например, за счёт брендирования страницы входа в сеть и размещения на ней рекламных блоков, предоставления статистики подключений.



До сегодняшнего дня для доступа в интернет с помощью сервиса «Управляемый Wi-Fi» пользователь мог подтвердить вход через смс или портал «Госуслуг» (ЕСИА). А теперь это можно сделать и с помощью Мобильного ID.



Это быстрое и безопасное решение для идентификации без смс и установки дополнительных приложений, которое доступно абонентам компаний-операторов «большой четвёрки» и работает даже на кнопочных телефонах. Пользователь вводит на странице авторизации свой номер телефона и принимает условия предоставления услуги. После этого на его устройстве появляется пуш-сообщение от сотового оператора с просьбой подтвердить вход нажатием на экран. Вводить дополнительный код доступа не нужно.



— Благодаря сервису «Управляемый Wi-Fi» бизнес получает ещё один канал взаимодействия с клиентами, а сами пользователи — дополнительный комфорт во время визита, ожидания или, например, поездки на транспорте. Мы уделяем большое внимание удобству и безопасности сервиса, и интеграция Мобильного ID — ещё один шаг в этом направлении. Вход с использованием Мобильного ID, как правило, занимает не более пяти секунд. При этом доступ к информации о пользователе, которая хранится у сотового оператора, предоставляется по зашифрованному каналу связи, — рассказал Усмонали Каримов, владелец продукта «Управляемый Wi-Fi» ПАО «ВымпелКом».



По данным исследования «ТМТ Консалтинг», на конец 2022 года в России насчитывалось 191,1 тыс. публичных точек Wi-Fi доступа, организованных и обслуживаемых операторами связи, при этом ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) занимает второе место на рынке по размеру сети. Основными заказчиками услуг выступают компании из сфер транспорта, розничной торговли, торговые и бизнес-центры, медицинские и фитнес-центры, салоны красоты, банки, компании сферы услуг, АЗС.



Эффективность рассчитана на основе данных, предоставленных клиентами билайн по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, билайн не гарантирует достижение указанных результатов.

