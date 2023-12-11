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    В Госдуме готовы законодательно проработать вопрос о введении кода для блогеров в ОКВЭД

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    Для блогеров в России могут создать отдельный код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Вопрос законодательно готовы проработать в парламенте, заявил 11 декабря вице-спикер Госдумы Петр Толстой на круглом столе «Актуальные вопросы законодательного регулирования наставничества, консультирования и иных услуг образовательного характера. Правовой режим деятельности блогеров, введение ОКВЭД».

    По словам Толстого, законодатели готовы к таким решениям на федеральном уровне, пишет ТАСС. Он отметил, что никто в Госдуме не «игнорирует реальность», и подчеркнул, что многие блогеры по количеству своей аудитории превышают аудиторию традиционных средств массовой информации.

    При этом СМИ регулируются законодательно и несут ответственность за распространяемую информацию, а у блогеров пока таких обязательств нет, добавил Толстой.

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