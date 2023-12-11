В Госдуме готовы законодательно проработать вопрос о введении кода для блогеров в ОКВЭД

Для блогеров в России могут создать отдельный код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Вопрос законодательно готовы проработать в парламенте, заявил 11 декабря вице-спикер Госдумы Петр Толстой на круглом столе «Актуальные вопросы законодательного регулирования наставничества, консультирования и иных услуг образовательного характера. Правовой режим деятельности блогеров, введение ОКВЭД».



По словам Толстого, законодатели готовы к таким решениям на федеральном уровне, пишет ТАСС. Он отметил, что никто в Госдуме не «игнорирует реальность», и подчеркнул, что многие блогеры по количеству своей аудитории превышают аудиторию традиционных средств массовой информации.

