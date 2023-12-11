Коммерческим директором «ГК Алькор», реализующей проект в Кронштадте, стала Людмила Рева

Коммерческим директором «ГК Алькор», которая входит в группу компаний «Главстрой Санкт-Петербург», стала Людмила Рева, ранее занимавшая аналогичную позицию в SRV Россия. На новой должности она займется развитием культурно-досугового кластера в рамках проекта «Кронфорт», который девелопер реализует в Кронштадте.

Людмила Рева имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере коммерческой недвижимости. С 2017 года в качестве коммерческого директора SRV Россия реализовала лизинговые стратегии петербургских торгово-развлекательных центров «Охта Молл» и «Жемчужная Плаза», а также московского 4DAILY. До этого 15 лет проработала в петербургском филиале компании ASTERA: начав с должности руководителя направления по работе с собственниками — до генерального директора.