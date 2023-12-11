Суды Петербурга поделились гендерным наблюдением о делах по оплате парковки с ошибкой в номере машины

Петроградский районный суд разбирался в курьезном случае с оплатой парковки в Петербурге. Автомобилистка за нее исправно платила, а потом получила стопку штрафов. Причина оказалась в одной лишней цифре госномера. Пресс-служба судов посмотрела три десятка таких заседаний и нашла совпадение.
В двадцатых числах июля этого года жительница Петербурга четыре раза оставляла свой автомобиль в зоне платной парковки на Петроградской стороне и каждый раз законопослушно ее оплачивала, однако позже получила четыре штрафа в 3 тысячи рублей за занятие парковочного места без оплаты, сообщает 11 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Автомобилистка пошла в суд, чтобы оспорить штрафы. Оказалось, что все четыре раза при оплате она вводила номер с регионом «198» вместо «98».
Судья отметил, что формально признаки состава административного правонарушения есть, но поскольку фактически платеж в бюджет поступил в полном объеме и вреда незначительная ошибка при заполнении реквизитов не нанесла, можно признать нарушение малозначительным. В итоге производство по административным делам в отношении автомобилистки прекратили, а ей объявили замечание четыре раза.
В пресс-службе судов ознакомились с 28 решениями судов, связанными с ошибками в номере автомобиля при оплате парковки. В 27 из них госномер неверно указали девушки. В одном из случаев автомобилистка и вовсе вписала номер другой машины, которой владела раньше.