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    Суды Петербурга поделились гендерным наблюдением о делах по оплате парковки с ошибкой в номере машины

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    Петроградский районный суд разбирался в курьезном случае с оплатой парковки в Петербурге. Автомобилистка за нее исправно платила, а потом получила стопку штрафов. Причина оказалась в одной лишней цифре госномера. Пресс-служба судов посмотрела три десятка таких заседаний и нашла совпадение.

    В двадцатых числах июля этого года жительница Петербурга четыре раза оставляла свой автомобиль в зоне платной парковки на Петроградской стороне и каждый раз законопослушно ее оплачивала, однако позже получила четыре штрафа в 3 тысячи рублей за занятие парковочного места без оплаты, сообщает 11 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Автомобилистка пошла в суд, чтобы оспорить штрафы. Оказалось, что все четыре раза при оплате она вводила номер с регионом «198» вместо «98».

    Судья отметил, что формально признаки состава административного правонарушения есть, но поскольку фактически платеж в бюджет поступил в полном объеме и вреда незначительная ошибка при заполнении реквизитов не нанесла, можно признать нарушение малозначительным. В итоге производство по административным делам в отношении автомобилистки прекратили, а ей объявили замечание четыре раза.

    В пресс-службе судов ознакомились с 28 решениями судов, связанными с ошибками в номере автомобиля при оплате парковки. В 27 из них госномер неверно указали девушки. В одном из случаев автомобилистка и вовсе вписала номер другой машины, которой владела раньше.

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    Комментарии 17

    Гость11 Дек 2023 в 15:19
    98 и 098
    есть разница?
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