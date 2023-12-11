Суды Петербурга поделились гендерным наблюдением о делах по оплате парковки с ошибкой в номере машины

Петроградский районный суд разбирался в курьезном случае с оплатой парковки в Петербурге. Автомобилистка за нее исправно платила, а потом получила стопку штрафов. Причина оказалась в одной лишней цифре госномера. Пресс-служба судов посмотрела три десятка таких заседаний и нашла совпадение.



В двадцатых числах июля этого года жительница Петербурга четыре раза оставляла свой автомобиль в зоне платной парковки на Петроградской стороне и каждый раз законопослушно ее оплачивала, однако позже получила четыре штрафа в 3 тысячи рублей за занятие парковочного места без оплаты, сообщает 11 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Автомобилистка пошла в суд, чтобы оспорить штрафы. Оказалось, что все четыре раза при оплате она вводила номер с регионом «198» вместо «98».