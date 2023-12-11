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    Баржа загорелась ночью в Петербурге. Сгорело не много, но приятного мало

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    На судостроительном заводе Петербурга загорелась баржа. Проводится проверка. Об этом сообщает линейный отдел полиции на водном транспорте Петербурга 11 декабря.

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    Возгорание произошло накануне около полуночи. Огонь вспыхнул на территории судостроительного завода. Оказалось, что вспыхнула баржа. Сотрудники транспортной полиции установили, что в техническом помещении в кормовой части судна произошло возгорание площадью 3,5 квадратных метра.

    Пожар локализовали. Пострадавших нет. Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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    Комментарии 5

    Гость11 Дек 2023 в 12:57
    Давилонская баржа?
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