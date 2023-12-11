Баржа загорелась ночью в Петербурге. Сгорело не много, но приятного мало

На судостроительном заводе Петербурга загорелась баржа. Проводится проверка. Об этом сообщает линейный отдел полиции на водном транспорте Петербурга 11 декабря.
Возгорание произошло накануне около полуночи. Огонь вспыхнул на территории судостроительного завода. Оказалось, что вспыхнула баржа. Сотрудники транспортной полиции установили, что в техническом помещении в кормовой части судна произошло возгорание площадью 3,5 квадратных метра.
Пожар локализовали. Пострадавших нет. Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.