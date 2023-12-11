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    КОНи потоптались в лесу под Петербургом и нашли 14 кг наркотиков

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    Больше часа бродили по лесу сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН). Но «улов» того стоил.

    28 пакетов со странным содержимым оперативники нашли в лесу в районе деревни Островки 9 декабря около 20:30 в ходе отработки оперативной информации, стало известно «Фонтанке» 11 декабря.

    Всего изъятое потянуло на 14,8 кг.

    Эксперты вскрыли часть пакетов — в них был растительный наркотик. Остальное еще на экспертизе.

    Возбуждено уголовное дело о «покушении на сбыт наркотических средств».

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