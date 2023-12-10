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    Президент Аргентины Милей назвал ситуацию в стране критической

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    23 комментария

    Ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время еще ухудшится, но затем наметится путь к росту, заявил новый президент страны Хавьер Милей.

    Он отметил, что «политическая каста поставила страну на грани глубокого кризиса». Поэтому новые власти должны действовать быстро, пишет 10 декабря РИА Новости.

    «Ситуация в Аргентине критическая... В короткий срок ситуация в Аргентине ухудшится, но затем мы увидим улучшения, которые будут крепкими», — сказал Милей.

    «Мы не отступим, будем проводить изменения, которые нужны стране», — подчеркнул президент, обращаясь к гражданам.

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    Комментарии 23

    Bad robot10 Дек 2023 в 21:44
    Болтун.
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