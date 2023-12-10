Президент Аргентины Милей назвал ситуацию в стране критической

Ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время еще ухудшится, но затем наметится путь к росту, заявил новый президент страны Хавьер Милей.

Он отметил, что «политическая каста поставила страну на грани глубокого кризиса». Поэтому новые власти должны действовать быстро, пишет 10 декабря РИА Новости.

«Ситуация в Аргентине критическая... В короткий срок ситуация в Аргентине ухудшится, но затем мы увидим улучшения, которые будут крепкими», — сказал Милей.

«Мы не отступим, будем проводить изменения, которые нужны стране», — подчеркнул президент, обращаясь к гражданам.