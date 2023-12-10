Патриарх Кирилл насчитал в мире около пяти свободных стран. Россия одна из них

Патриарх Кирилл заявил, что россияне должны благодарить бога за то, что они живут «в реально свободной стране». Таких в мире всего пять, отметил он во время проповеди после литургии в Знаменском храме при Главном управлении МВД России по Москве. Текст опубликовала 10 декабря пресс-служба Патриарха Московского и Всея Руси.

«Мы живем в реально свободной стране и должны благодарить Господа за всё это, — сказал патриарх 10 декабря. — Мы живем в благополучное время, и это благополучие не должно отдалять нас от Бога. А наоборот, мы должны благодарить Господа за каждый прожитый день».