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    Патриарх Кирилл насчитал в мире около пяти свободных стран. Россия одна из них

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    Патриарх Кирилл заявил, что россияне должны благодарить бога за то, что они живут «в реально свободной стране». Таких в мире всего пять, отметил он во время проповеди после литургии в Знаменском храме при Главном управлении МВД России по Москве. Текст опубликовала 10 декабря пресс-служба Патриарха Московского и Всея Руси.

    «Мы живем в реально свободной стране и должны благодарить Господа за всё это, — сказал патриарх 10 декабря. — Мы живем в благополучное время, и это благополучие не должно отдалять нас от Бога. А наоборот, мы должны благодарить Господа за каждый прожитый день».

    По его мнению, большинство стран в мире «не являются реально свободными». И призвал молиться за Отечество, «за воинов наших» и за Владимира Путина.

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