В столичном ТРК мужчины устроили ножевой бой, двое госпитализированы

Московские правоохранительные органы проводят проверку после драки в ТРК на северо-западе столицы. Видеозапись конфликта 10 декабря публикует пресс-служба прокуратуры Москвы. На кадрах видно, как быстро словесная перепалка переходит в активную драку. Мужчины настроены настолько агрессивно, что женщина с коляской, увидев это, начинает пятиться назад.
прокуратура Москвы
«По предварительным данным, в торговом центре на улице Сходненская между несколькими мужчинами произошел конфликт, в результате которого двоим причинены ножевые ранения. Пострадавшие госпитализированы», — сообщают в прокуратуре.
В МВД добавили, что пока удалось задержать только одного из уцелевших участников драки. Четвертый скрылся с места происшествия. По всей видимости, именно он орудовал ножом.