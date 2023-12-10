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    В столичном ТРК мужчины устроили ножевой бой, двое госпитализированы

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    Московские правоохранительные органы проводят проверку после драки в ТРК на северо-западе столицы. Видеозапись конфликта 10 декабря публикует пресс-служба прокуратуры Москвы. На кадрах видно, как быстро словесная перепалка переходит в активную драку. Мужчины настроены настолько агрессивно, что женщина с коляской, увидев это, начинает пятиться назад.

    прокуратура Москвы

    «По предварительным данным, в торговом центре на улице Сходненская между несколькими мужчинами произошел конфликт, в результате которого двоим причинены ножевые ранения. Пострадавшие госпитализированы», — сообщают в прокуратуре.

    В МВД добавили, что пока удалось задержать только одного из уцелевших участников драки. Четвертый скрылся с места происшествия. По всей видимости, именно он орудовал ножом.

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