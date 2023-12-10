В Иркутске мужчина выбросил собаку дочери с 17-го этажа

Житель Иркутска выбросил собаку своей дочери с
«МВД Медиа»
В полицию о случившемся сообщили жители дома.
Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным (
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Житель Иркутска выбросил собаку своей дочери с
«МВД Медиа»
В полицию о случившемся сообщили жители дома.
Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным (
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