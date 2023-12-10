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    В Иркутске мужчина выбросил собаку дочери с 17-го этажа

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    Житель Иркутска выбросил собаку своей дочери с 17-го этажа. Мужчина задержан, пишет 10 декабря «МВД Медиа».

    «МВД Медиа»

    В полицию о случившемся сообщили жители дома. 40-летний мужчина сбросил пса с балкона, а после выкинул тело питомца в мусорный бак. На допросе мужчина объяснил, что решился на такой поступок, потому что собака «гадила», и сказал, что сожалеет.

    Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным (часть 2 статьи 245 УК РФ).

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